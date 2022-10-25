أكاديمية الأوقاف الدولية: دورتان في الحاسب الآلي السبت المقبل

أعلنت أكاديمية الأوقاف، أنه في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها ، سيتم عقد دورتين جديدتين رقم (97 ، 98) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق 29/10/2022م وحتى الخميس الموافق 10/11/2022



يأتي ذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير ، وارتداء المتدرب للكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية .

والمتدربون هم: