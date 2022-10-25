عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الانتخابات التونسية تعلن تعديل مواعيد بعض مراحل الانتخابات التشريعية

انتخابات تونس
انتخابات تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم /الثلاثاء/ تعديل مواعيد بعض مراحل الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقررت الهيئة إتاحة فترة استثنائية لتحديث بيانات جميع الناخبين، ماعدا مقدمي طلبات الترشح والمزكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد 20 نوفمبر المقبل، على أن تعلن القوائم النهائية بأسماء الناخبين في موعد لا يتجاوز يوم الخميس 24 نوفمبر .

وأكدت الهيئة -في بيان- استمرارها في تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتى بعد غد /الخميس/ والبت في الأسماء المرشحة للانتخابات في موعد أقصاه 2 نوفمبر المقبل، وإعلان قائمة المرشحين يوم الخميس 3 نوفمبر، فيما تعلن عن قائمة المرشحين المقبولين بشكل نهائي بعد البت في الطعون القضائية في 22 نوفمبر.

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر كذلك انطلاق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج في 23 نوفمبر لتنتهي في 13 ديسمبر المقبل .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

شيرين مجني عليها وحسام حبيب ليس مدمنا.. بسمة وهبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الصحة ينعى الدكتور رشاد برسوم أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني

يا ريت الكل يستعد.. إعلامي يكشف مفاجأة جديدة بشأن حركة المحافظين |فيديو

الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين

مصدر أمني ينفي فيديو متداولا لضابط يحذر من المشاركة في الدعوات التحريضية

شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام حق الامتياز من أجل صحة المواطن

أوغندا.. مصرع 11 طفلا في حريق مدرسة للمكفوفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المنشطات والفياجرا.. 10 فوائد لـ شوربة الكوارع للرجال قبل الجماع

لو ابنك مش بيحبها .. حضري شوربة العدس على الطريقة التونسية

لسلامة عيلتك.. أشياء يجب عدم فعلها داخل المنزل أثناء الرعد والبرق

كيف تحمى نفسك من الرعد والبرق خارج المنزل

فيديو

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

سهير جودة: النساء هن الجيش والظهير الحقيقي لنجاح أي عمل

كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ