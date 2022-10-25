بث مباشر .. مباراة بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر …يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم موقع صدي البلد البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا

البث المباشر …ويسعى فريق بوروسيا دورتموند للثأر من مانشستر سيتي، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل رسميا إلى دور الـ 16.

وكان بوروسيا دورتموند خسر أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب….البث المباشر

على الجانب الآخر، يطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير لحسم صدارة المجموعة السابعة، بعدما ضمن رسميا التأهل للدور المقبل.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة دورتموند كالتالي:

إيدرسون - ستيفان أورتيجا - روبن دياز - ناثان آكي - جواو كانسيلو - إيلكاي جوندوجان - إيمريك لابورت - رودريجو - كيفين دي بروين - جوليان الفاريز - بيرناردو سيلفا - مانويل أكانجي - رياض محرز - سكوت كارسون - فيل فودين - كول بالمر - ريكو لويز - جوش ويلسون - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

ترتيب المجموعة السابعة:

1- مانشستر سيتي : 10 نقاط

2- بوروسيا دورتموند : 7 نقاك

3- إشبيلية : نقطتان

4- كوبنهاجن : نقطتان