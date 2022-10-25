عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتيجة غير مرضية.. تعليق خالد جلال بعد تعادل البنك الأهلي أمام سموحة

خالد جلال
خالد جلال

أبدى خالد جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن عدم رضاه عن نتيجة المباراة التى إنتهت بالتعادل الإيجابي أمام فريق سموحة ،وأكد بأنها غير مرضيه لطموحات فريق البنك الأهلي هذا الموسم وكنا نستحق الفوز

وأشار "جلال " كنا الأفضل في الإنتشار داخل الملعب وإمتلكنا الكرة معظم أوقات المباراة ولكن مسلسل إضاعة الفرص المحققة أمام المرمي مستمر.

وأكد علي أنه أثناء المحاضرة قبل المباراة أكدت في حالة إحراز هدف لابد من تأمينه بهدف آخر تجنباً لإدراك سموحة هدف التعادل.

وأشار إلي ان استغل فريق سموحة خروج محمود الجزار لاعب الفريق للعلاج خارج الملعب وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل.

وأضاف بأن  التوقف عقب لقاء سيراميكا المقبل سيفيدنا كثيراً لتحقيق عنصر التجانس بين الصفقات الجديدة وباقي اللاعبين

وأختتم حديثه بأن أداء البنك الأهلي مطمئن والفريق قادم بقوة خلال المباريات المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

النائب العام يأمر بالتحقيق في منشورات من يدعى البرنس المصري عبر مواقع التواصل

ترشيحاتنا

بسبب مهسا أميني.. قرار عاجل من إيران لاحتواء الاحتجاجات

وزير التنمية المحلية يجري جولة بشوارع القاهرة للاطمئنان على شفط الأمطار

البيت الأبيض: بايدن لن يعقد لقاءات مع بوتين على هامش قمة العشرين

لم يستحم منذ 94 عاما.. لماذا لم يدخل أقذر رجل في العالم موسوعة جينيس

هيلبسوا الأزرق ولا الأبيض.. حقيقة خطاب الأهلي ولون تيشيرت الزمالك في السوبر

لتحقيق أهداف مصر 2030.. ما هي المنطقة الاقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفيف منعش.. طبق سلطة عير تقليدي

للوقاية من الأمراض.. 4 أشياء احرص عليها بعد التعرض للأمطار

من رفوف المطبخ.. مكون خارق يعالج 3 أمراض

مش هتصدق.. فستان درة في السعودية يثير الجدل| سعر خرافي

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ