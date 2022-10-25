نتيجة غير مرضية.. تعليق خالد جلال بعد تعادل البنك الأهلي أمام سموحة

أبدى خالد جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن عدم رضاه عن نتيجة المباراة التى إنتهت بالتعادل الإيجابي أمام فريق سموحة ،وأكد بأنها غير مرضيه لطموحات فريق البنك الأهلي هذا الموسم وكنا نستحق الفوز

وأشار "جلال " كنا الأفضل في الإنتشار داخل الملعب وإمتلكنا الكرة معظم أوقات المباراة ولكن مسلسل إضاعة الفرص المحققة أمام المرمي مستمر.

وأكد علي أنه أثناء المحاضرة قبل المباراة أكدت في حالة إحراز هدف لابد من تأمينه بهدف آخر تجنباً لإدراك سموحة هدف التعادل.

وأشار إلي ان استغل فريق سموحة خروج محمود الجزار لاعب الفريق للعلاج خارج الملعب وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل.

وأضاف بأن التوقف عقب لقاء سيراميكا المقبل سيفيدنا كثيراً لتحقيق عنصر التجانس بين الصفقات الجديدة وباقي اللاعبين

وأختتم حديثه بأن أداء البنك الأهلي مطمئن والفريق قادم بقوة خلال المباريات المقبلة