الجامعات الأهلية.. ترفع من جودة المنظومة وتحقق 5 أهداف للدولة والطلاب

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، وعلى مدار الـ 3 أيام الماضية سلط المؤتمر الضوء على جميع المحاور الاقتصادية في مجال الصناعة، والأمن الغذائي.

ويعد المؤتمر الاقتصادي خطوة هامة لـ تحقيق اقتصاد أفضل للدولة المصرية، والجامعات الأهلية أحد رواد التعليم الجامعي الذي تعمل الدولة على التوسع فيه لتوفير خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، حيث تقدم برامج تقوم على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل، وهناك نحو 12 جامعة أهلية حكومية ستبدأ الدراسة بها في العام الدراسي الجديد 2022-2023.

المؤتمر الاقتصادي

آخر فعاليات المؤتمر الاقتصادي

ونصت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في آخر أيام المؤتمر، علي أن الأزمة العميقة التي عانت منها الدولة المصرية خلال الخمسين عاما الماضية تطلبت إجراءات حادة وقاسية وحلولا جذرية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات.

وأضاف الرئيس: "في عام 2015 عندما رفعنا الدعم جزئيا عن الوقود قال الناس إنني أغامر بشعبيتي.. وفي تقديري أنه كان لابد من استثمار الرصيد الموجود لدى الناس من أجل الإصلاح وعدم إهدار هذه الفرصة التي ربما لن تتكرر مرة أخرى لمن يتولى المسؤولية"، مؤكدا أن مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية كان يستلزم وجود دعم شعبي وتقديم تضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها .

كما وأعرب الرئيس عن سعادته لتواجده في (المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022 )، مشيرا إلى أنه يحرص على متابعة المقترحات خلال النقاش الموضوعي في المؤتمر للاستفادة منها والتحرك على أساسها ، منوها إلى أنه تمت الدعوة لإطلاق الحوار الوطني خلال شهر رمضان الماضي "لنستمع ونتكلم مع بعضنا البعض" ، مضيفا "أريد أن أتحدث معكم كإنسان وليس فقط كرئيس في ظل تجربة حياتي على مدى عمري كله ، والتي كانت لي فيها قراءة للواقع الذي تعيشه مصر" .

وتطرق السيسي في حديثه اليوم عن الجامعات الأهلية، وجاءت الكلمة تنص علي "بيقولوا ده بيعملوا الجامعات الأهلية دي عشان نديها للأغنيا.. لأ أنا بعمل مسار أطور به التعليم بتكلفة مالية أقل عشان أحسن بيئة التعليم، مؤكدًا أن العمل يتم بالتوازي دائمًا في أي مجال في هذه الدولة".

الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو تقليل اغتراب الطلاب

وعلق الدكتور محمد حلمي، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد" على كلمة الرئيس اليوم، قائلا: "إن الجامعات الأهلية تعمل علي توفير برامج جديدة وتتأخد منهج جديد في التعليم، كما أنها تستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب الغير قادرين علي دخول الجامعات الأخري".

وتابع "حلمي"، بأن الجامعات الأهلية تساعد علي قلة تكدس الطلاب علي الجامعات الخاصة و الحكومية، كما أن توفر فرصة للطلاب في عدة مجالات مختلفة، مؤكدا بأن دورها الأساسي هو تطوير و تقدم المجتمع و إخراج طلاب مؤهلين في تخصصات مختلفة في سوق العمل.

وتابع "حلمي"، بأن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو تقليل اغتراب الطلاب، وتوفير جامعات مصرية على مستوى الجامعات الأجنبية الكبرى، مشيرا إلى أن تلك الجامعات سوف ترفع من شأن التعليم في السنوات القادمة.

المؤتمر الاقتصادي

نفس مستوى الكفاءة والخبرة المتواجدة في الجامعات الأجنبية بنص الثمن

وأشاد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي 2022، قائلا:" بأن الدولة تدعم الطلاب في الجامعات الأهلية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60%وفقا لبرنامج الدراسي، علما بأن من مميزات الجامعات الأهلية بأنها تقدم خدمة متميزة يتطلبها الشعب المصري.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن تلك الجامعات تعمل علي توفير طلاب قادرين علي مواكبة سوق العمل، و تقديم خدمة متميزة للارتقاء بشأن مصر، ومعلقا علي أن تلك الجامعات تستهدف فئة معينة من الطلاب قائلا: "بأن مصروفات الجامعات الأهلية ليست مكلفة كما يظن البعض، و لكنها توفير نفس مستوي الكفاءة و الخبرة المتواجدة في الجامعات الأجنبية بنصف الثمن الموجود في الخارج، مشيرا بأن مصاريف الجامعة يتم دفعها علي عدة أقساط طوال السنة الدراسية.

وتابع "عبد الغفار"، بأن الجامعات الأهلية وفرت اغتراب المصريين بالنسبة 60% في هذا العام الدراسي، ويعد الهدف الرئيسي من تلك الجامعات هو توفير مسار تعليمي جديد يتسم بجودة والشراكة المحلية، وتوفير برامج دراسية جديدة للطلاب.