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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برايس يدعو روسيا للأخذ بالعرض المقدم من الولايات المتحدة لإطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين

نيد برايس
نيد برايس

دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، روسيا إلى الأخذ بالعرض الذي قدمته الولايات المتحدة لإطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين بشكل غير قانوني.

وقال برايس -حسبما نقلت قناة (الحرة) الامريكية اليوم الثلاثاء- إن هناك اتصالات مع روسيا بشأن بريتني جراينر وبول ويلان ولكن الاتصالات لا تحرز تقدما وقمنا بكل ما في وسعنا لإطلاق سراحهما.

كانت الخارجية الأمريكية قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة أجرت مناقشات نشطة مع روسيا بشأن إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية «بريتني جرينير» والجندي الأمريكي السابق بول ويلان، وجرى بعضها خلال الأيام الأخيرة.

 

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