إشبيلية يفوز على كوبنهاجن 3-0 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق إشبيلية الإسباني على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بثلاثة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف أشبيلية المغربي يوسف النصري وإيسكو وجونزالو مونتييل في الدقائق 61 و88 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد دافيت خوشولافا، لاعب كوبنهاجن، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد كوبنهاجن عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.