عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد فايز فرحات: في جائحة كورونا كانت هناك حزم مالية لدعم المواطنين

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جميع سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كان واضح البعد الاجتماعي بها حتى يتم تخفيف الأعباء عن المواطنين.

txt

الرئيس السابق للبورصة المصرية: أول شيء في الإصلاح الاقتصادي التغيير التشريعي

txt

فايز فرحات: تجربة الإصلاح الاقتصادي كان لها فواتير على المدى القصير

وأضاف "محمد فايز فرحات" خلال حواره التليفزيوني على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن عندما تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 كان هناك حزم مالية للتعامل مع المتضررين من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع الدكتور محمد فايز فرحات أن في جائحة انتشار فيروس كورونا كانت هناك حزم مالية لدعم المواطنين والتخفيف عن الأعباء التى واجهتهم فى تلك الفترة العصيبة.

الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مركز الأهرام للدراسات الإصلاح الاقتصادى المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

أسماء مدوية.. غياب 9 لاعبين عن الأهلي والزمالك في السوبر المصري رسمياً

ترشيحاتنا

لو مش بتشوف ابنك.. اعرف الأوراق المطلوبة لرفع دعوى رؤية

للقادمين من الإمارات.. 5 سيارات SUV موديل 2022

ثنائي جديد ينضم لـ الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

الأميرة ريما بنت بندر تحذر من خطورة وقف أمريكا مبيعات الأسلحة للسعودية

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

أسماء مدوية.. غياب 9 لاعبين عن الأهلي والزمالك في السوبر المصري رسمياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غش دماغك.. بدون كافيين حيل غريبة تبقيك مستيقظا

أطعمة تسبب تثدي الرجال .. احترس منها

الحب لا يعرف المستحيل.. شاب 19 عاما يتزوج عجوزا تبلغ 56 سنة بتايلاند

تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا| مذكورة فى السنة

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ