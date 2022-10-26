محمد فايز فرحات: في جائحة كورونا كانت هناك حزم مالية لدعم المواطنين

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جميع سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كان واضح البعد الاجتماعي بها حتى يتم تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف "محمد فايز فرحات" خلال حواره التليفزيوني على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن عندما تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 كان هناك حزم مالية للتعامل مع المتضررين من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع الدكتور محمد فايز فرحات أن في جائحة انتشار فيروس كورونا كانت هناك حزم مالية لدعم المواطنين والتخفيف عن الأعباء التى واجهتهم فى تلك الفترة العصيبة.