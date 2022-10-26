الصين في تطور متسارع لصناعة السيارات التجارية الكهربائية.. تفاصيل

زادت نسبة إنتاج السيارات التجارية الخفيفة الكهربائية في الصين من 1% إلي 10% وذلك خلال العامين الماضيين، وليس هناك أي نوع من أنواع التباطؤ في الإنتاج، وذلك لان الصين هي اكبر سوق للسيارات التجارية في العام .
حيث أن دعم السياسات والاستثمار المكثفة في مشروعات البنية التحتية لمحطات الشحن هو ما أدي إلي وصول الصين إلي هذه المكانة في عالم صناعة السيارات التجارية، وعلى مدار العامين الماضيين، عملت الحكومة الصينية علي زيادة الدعم الاقتصادي وتهيئة السياسات لدفع التبني الواسع للمركبات عديمة الانبعاثات في القطاعات التجارية.
علاوة علي ذلك فان البيانات الواردة من الصين تظهر أن المركبات الكهربائية النقية لديها الحصة الأكبر من مركبات الوقود البديل بفارق كبير.
والجدير بالذكر أن السيارات التجارية الخفيفة الكهربائية حصلت علي حصص أكبر في الصين، بسبب الالتزام الواسع نحو إنشاء مرافق مبادلة البطاريات، حيث أن البيانات تشير إلى أنه في العام الماضي زاد عدد محطات تبديل البطاريات التي تم إنشاؤها في البلاد بنسبة 318% للمساعدة في نشر أسطول مكون من 34000 شاحنة كهربائية مع بطاريات قابلة للتبديل وذلك ضمن خطط التوسع.