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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الصين في تطور متسارع لصناعة السيارات التجارية الكهربائية.. تفاصيل

سيارة جيلي الكهربائية
سيارة جيلي الكهربائية موديل 2024

زادت نسبة إنتاج السيارات التجارية الخفيفة الكهربائية في الصين من 1% إلي 10% وذلك خلال العامين الماضيين، وليس هناك أي نوع من أنواع التباطؤ في الإنتاج، وذلك لان الصين هي اكبر سوق للسيارات التجارية في العام .

سيارة جيلي الكهربائية موديل 2024 

حيث أن دعم السياسات والاستثمار المكثفة في مشروعات البنية التحتية لمحطات الشحن هو ما أدي إلي وصول الصين إلي هذه المكانة في عالم صناعة السيارات التجارية، وعلى مدار العامين الماضيين، عملت الحكومة الصينية علي زيادة الدعم الاقتصادي وتهيئة السياسات لدفع التبني الواسع للمركبات عديمة الانبعاثات في القطاعات التجارية.

سيارة جيلي الكهربائية موديل 2024 

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علاوة علي ذلك فان البيانات الواردة من الصين تظهر أن المركبات الكهربائية النقية لديها الحصة الأكبر من مركبات الوقود البديل بفارق كبير.

سيارة جيلي الكهربائية موديل 2024 

والجدير بالذكر أن السيارات التجارية الخفيفة الكهربائية حصلت علي حصص أكبر في الصين، بسبب الالتزام الواسع نحو إنشاء مرافق مبادلة البطاريات، حيث أن البيانات تشير إلى أنه في العام الماضي زاد عدد محطات تبديل البطاريات التي تم إنشاؤها في البلاد بنسبة 318% للمساعدة في نشر أسطول مكون من 34000 شاحنة كهربائية مع بطاريات قابلة للتبديل وذلك ضمن خطط التوسع.

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