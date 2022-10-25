بنفيكا يتأهل ويوفنتوس يودع.. الفريق البرتغالي يهزم "السيدة العجوز" في دوري الأبطال

تأهل فريق بنفيكا البرتغالي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب النور في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل أهداف بنفيكا أنتونيو سيلفا في الدقيقة 17 وجواو ماريو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ورافا سيلفا بواقع هدفين في الدقيقتين 35 و50.

فيما سجل أهداف يوفنتوس مويس كين وأركاديوز ميليك ويستون ماكيني في الدقائق 21 و77 و79، واللذين لم يكونوا كافيين لتجنيبهم الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بنفيكا لـ 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف باريس سان جيرمان بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط في المركز الثالث، ليفشل في التأهل للدور المقبل.