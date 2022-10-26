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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر.. كلمة الرئيس في فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكفوني السادس في مصر

صدى البلد

حرصا من موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم لكم بثا مباشرا لـ كلمة السيسي فى فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس في مصر.

 

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ وإزاء التعليم العالي و البحث العلمي، و رئيس الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، و المشاركين فى فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس في مصر.

 

وقال الرئيس السيسي، إن هذا المؤتمر يأتي و مصر تستعد لاستقبال القمة العالمية للمناخ بمدينة شرم الشيخ الخضراء،   وأن مصر تبذل الجهد مع قيادات العالم، حتى تنتج القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية، لـ مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

 

وتابع :" العلم يتصدر أولوية التنمية المستدامة فى مصر، وما يقترب به من أنشطة البحث العلمي، وأشاد بمجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، لحرصها على تلك المبادرة المتميزة، وهو تخصيص أسبوع عالمي للفرانكوفونية العلمية بشكل سانوي".

 

وأوضح الرئيس السيسي:" مصر تستضيف نسخته الثانية هذا العام، وهذا دليل على التبادل و التفاعل بين خبرات البحث العلمي، فى إطار متميز من التعاون و الحوار، التضامن".

 

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن ما يحدث يصب فى مصلحة الجميع، وأن التقارب المتنامي بين مصر و الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، يستحق كل تأييد و دعم، وأن اعتبار مصر شريك استراتيجي للوكالة و توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون، وأن الاتفاقية الأخيرة التى كانت عن :" اتخاذ من جامعة القاهرة  مقر لمكتبها الوطني و مركزها الخاص".

 

 

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