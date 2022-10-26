أنا لسه عند كلامي.. يوسف الحسيني: الدولار هينزل هينزل|فيديو

نسمع كلام البنك المركزي

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولار سينخفض في الفترة المقبلة، قائلاً: "أنا لسه عند كلامي، اللى قولته قبل كده وإن الدولار هينزل هينزل".



وأضاف يوسف الحسينى خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، أن الدولار هينزل لما نشتغل، ولما نسمع كلام البنك المركزي.. الدولار هينزل.



وتوقف يوسف الحسينى، عن الحديث وقال :" اللى عايز يعرف يدخل على الـ سي فى بتاعي".



وأعلن البنك المركزي المصري وضع مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأخري والذهب بدلا من الدولار، ونظام متعارف عليه في الاقتصاديات الدولية المتقدمة.

وقال محللون إن ذلك المؤشر يعني ربط الجنيه مع العملات الأجنبية والعربية الأخرى بسلة واحدة مع الذهب وقياس زيادة أو انخفاض قيمة الجنيه أمام تلك العملات.

وأوضح المحللون أن المؤشر، له أهمية بمكان الحفاظ علي قيمة العملة المحلية "الجنيه" من خلال وضع مؤشرات واضحة ومحددة منعا لتقلباتها وهو ما يفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية في الفترات المستقبلية وفقا لمحددات واضحة .

وأشار المحللون إلي أن الجنيه المصري ليس مربوطًا بالدولار بالرغم من اعتماد حركة التجارة الخارجية سواء الصادرات والواردات به، بعكس الدول النفطية والخليجية التي تربط عملتها بالدولار صعودا وهبوطا.

موضحين أن مؤشر ربط الجنيه سيساعد بصورة أشمل علي استقرار أسعار الصرف الأجنبي لارتباط العملة المحلية بوزن نسبي ومؤشر واضح لسلة العملات الأخرى والذهب .