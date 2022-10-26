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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العشوائيات أهلنا.. السيسي: أطلب الدعم من ربنا لأجل خاطر الغلابة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن  مصر دولة ظروفها الاقتصادية صعبة وما  نفعله حاليا هو إدارة موارد عشان مصر تعيش .

 

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وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية  في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى"، :"  أنتوا متستحملوش أوقف كل حاجة واصرف على التعليم فقط، ومفيش دولة بتعمل كده  والدولة لازم تظهر بشكل متسق ومتوازي  في كافة القطاعات".

 

وتابع الرئيس السيسي:"  عملنا على القضاء على  العشوائيات، والعشوائيات  معناها دي أهلنا الغلابة اللي محدش كان بيبص عليهم او يطبطب عليهم ".

 

وأكمل الرئيس السيسي:"  لو 5 أو 6 اسر بيدخلوا حمام واحد تفتكروا إيه احساسهم تجاه الوطن ".

 

ولفت الرئيس السيسي:"  ملكش دعوة بيا أنت متعرفش أنا بعمل ايه واللي يعرف واحد بس هو ربنا  هو اللي عارف أنا بعمل ايه “ مضيفا:” أنا دايما شاكر ومكسوف إني مش عارف أشكره مظبوط واطلب منه  الدعم لاجل خاطر الغلابة ".

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