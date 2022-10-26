العشوائيات أهلنا.. السيسي: أطلب الدعم من ربنا لأجل خاطر الغلابة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر دولة ظروفها الاقتصادية صعبة وما نفعله حاليا هو إدارة موارد عشان مصر تعيش .

وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى"، :" أنتوا متستحملوش أوقف كل حاجة واصرف على التعليم فقط، ومفيش دولة بتعمل كده والدولة لازم تظهر بشكل متسق ومتوازي في كافة القطاعات".

وتابع الرئيس السيسي:" عملنا على القضاء على العشوائيات، والعشوائيات معناها دي أهلنا الغلابة اللي محدش كان بيبص عليهم او يطبطب عليهم ".

وأكمل الرئيس السيسي:" لو 5 أو 6 اسر بيدخلوا حمام واحد تفتكروا إيه احساسهم تجاه الوطن ".

ولفت الرئيس السيسي:" ملكش دعوة بيا أنت متعرفش أنا بعمل ايه واللي يعرف واحد بس هو ربنا هو اللي عارف أنا بعمل ايه “ مضيفا:” أنا دايما شاكر ومكسوف إني مش عارف أشكره مظبوط واطلب منه الدعم لاجل خاطر الغلابة ".