السيسي: كل موانئ مصر كان بها 35 كيلو أرصفة واليوم أصبح 70

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه هناك أفلام تسجل شكل الموانيء المصرية على مدار 50 سنة ماضية ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة وبورسعيد.

وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى"، :" يتم العمل على تطوير الموانيء المصرية على اعلى مستوى".

وأضاف الرئيس السيسي:" كل موانيء مصر كان بها 35 كيلو أرصفة واليوم اصبح هناك 70 كيلو ارصفة في الموانيء المصرية".

وتابع الرئيس السيسي:" ميناء الإسكندرية يشهد تطوير كبير، ويتم زيادة الأرصفة ومحطات ".

وأكمل الرئيس السيسي:" ميناء أبو قير به 15 كيلومتر أرصفة بـ 3 مليون متر مربع، وله ظهير يتبني فيه 7 مليون متر بعمق 3 كيلو في البحر ، وعمق الرصيف 22 متر في البحر المتوسط “، مضيفا:” ميناء السخنة به 15 كيلومتر زيادة ويتم العمل عليهم حاليا ".