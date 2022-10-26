استقرار سعر الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء بعد ارتفاعه لأعلى مستوى منذ أسبوعين

سعر الدولار .. استقر سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-10-2022 بعد أن ارتفع أمس بنحو قرشين تقريبا.

وذلك عقب عقب استقرار لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصر دام لنحو اسبوعين تقريبا وحتي مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022، علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بالسوق المصرية .

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار وفقا لما اعلنه الموقع الرسمي الخاص بـ البنك المركزي المصري، أن متوسط سعر الصرف الأجنبي قد بلغ 19.65 جنيها للشراء و 19.72 جنيها للبيع

سعر صرف الدولار اليوم

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.70 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي سجل 19.70 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 19.67 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر سجل 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني وصل إلى 19.63 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة حوالي 19.61 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء في البنك المركزي المصري بلغ 19.65 جنيها للشراء و 19.72 جنيها للبيع

ربط الجنيه بمؤشر عملات أجنية

وأعلن البنك المركزي المصري، وضع مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأخري والذهب بدلا من الدولار، و هو نظاما متعارف عليه في الاقتصاديات الدولية المتقدمة.

ويعني هذا المؤشر يعني ربط الجنيه مع العملات الأجنبية والعربية الأخرى بسلة واحدة مع الذهب وقياس زيادة أو انخفاض قيمة الجنيه أمام تلك العملات .

وللمؤشر أهمية بمكان الحفاظ علي قيمة العملة المحلية " الجنيه" من خلال وضع مؤشرات واضحة ومحددة منعا لتقلباتها وهو ما يفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية في الفترات المستقبلية وفقا لمحددات واضحة .

واوضح محللون اقتصاديون أن الجنيه المصري ليس مربوطا بالدولار بالرغم من اعتماد حركة التجارة الخارجية سواء الصادرات والواردات به، بعكس الدول النفطية والخليجية التي تربط عملتها بالدولار صعودا وهبوط