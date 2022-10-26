الإدريسي: تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي بما يحقق مصالح الدولة والمواطن

قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، جيدة.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات ل “ صدى البلد”، : نتمنى تنفيذ هذه التوصيات بالشكل الذى يحقق مصالح الدولة و المواطن و أن تساهم هذة التوصيات فى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى و السعى لتراجع معدلات التضخم و البطالة، و العمل على تحسن سعر صرف الجنيه و مع الاستمرار فى خفض مستويات الدين العام.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تعاون كافة موسسات الدولة و القطاع الخاص لتنفيذ هذه التوصيات بالشكل المطلوب مع عرض جدول زمنى للتنفيذ.

واختتم المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، اخر جلساته أمس الثلاثا بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتم الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث،

و قام بإعلانها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني.