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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد سوء الأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار في المحافظات اليوم

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..

بينما يسود طفس لطيف في أول الليل مائل لبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 26 18
6 أكتوبر 27 18
بنهــــا 27 19
دمنهور 26 18
كفر الشيخ 26 18
المنصورة 25 19
دمياط 25 21
بورسعيد 26 21
الإسماعيلية 27 18
السويس 27 19
الزقازيق 27 20
شبين الكوم 27 20
طنطا 26 18
شلاتين 31 23
الإسكندرية 26 19
العلمين الجديدة 26 18
وادي النطرون 27 19
مطروح 25 19
السلوم 28 17
سيوة 27 15
العريش 25 20
رفح 24 19
الطور 29 22
كاترين 21 13
رأس سدر 29 20
نخل 25 17
طابا 29 21
نويبع 30 22
حلايب 28 24
شرم الشيخ 30 22
الغردقة 30 21
مرسى علم 31 22
الفيوم 28 18
بني سويف 28 17
المنيا 29 16
أسيوط 28 16
سوهاج 29 18
قنا 30 19
الأقصر 30 18
أسوان 31 20
الوادي الجديد 29 18
أبوسمبل 30 18
أبو رماد 31 24
رأس حدربة 30 23


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 37 26
المدينة 37 23
الرياض 33 18
المنامة 32 26
أبوظبي 33 24
الدوحة 32 24
الكويت 36 20
دمشق 25 12
بيروت 27 20
عمان 24 13
القدس 24 14
غزة 26 18
بغداد 32 17
مسقط 32 24
صنعاء 28 6
الخرطوم 36 22
طرابلس 28 18
تونس 30 17
الجزائر 28 18
الرباط 31 16
نواكشوط 35 22


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 21 5
اسطنبول 22 15
إسلام آباد 33 15
نيودلهي 33 18
جاكرتا 33 24
بكين 16 10
كوالالمبور 31 24
طوكيو 18 10
أثينا 25 16
روما 26 13
باريس 22 14
مدريد 24 13
برلين 17 10
لندن 19 15
مونتريال 20 10
موسكو 06 3
نيويورك 21 14
واشنطن 23 13

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