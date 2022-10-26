مودي الجارحي يكشف كواليس اعتزاله «السلة».. ويفجر مفاجأة بشأن والتر هودج

قال مودي الجارحي نجم الأهلي لكرة السلة المعتزل، إنه أحرز 25 بطولة في تاريخه مع الفريق الأحمر، موضحًا أنه ولد داخل الأهلي بسبب علاقة أسرته الوطيدة بالنادي.

وأضاف الجارحي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لم يكن يخطط للاعتزال هذا الموسم وكان يتمنى الاستمرار، إلا أن الإسباني أوجستي بوش مدرب الفريق أكد أن الأهلي يرغب في تصعيد عدد من الناشئين في الموسم القادم.

وشدد أن الاعتزال أصعب قرار اتخذه في حياته، حيث بكى كثيرًا خلال تفكيره في اتخاذ هذا القرار، ولم يتخيل أن يبتعد عن كرة السلة والأهلي كلاعب، مضيفًا «قولت لوالتر هودج عندما كان لاعبًا للزمالك أنت هتلعب في الأهلي ورد قالي أنا نفسي أروح الأهلي».

حديث مودي الجارحي مع حسام غالي

واختتم تصريحاته، أنه تحدث مع حسام غالي قبل اعتزاله والذي كان مؤيدًا لهذا القرار، موجهًا الشكر لإدارة الأهلي على تقديرهم له، خاصة وأن محمود الخطيب وجه مجلس الإدارة بتنفيذ طلباته وإبراهيم الجمال بعد الاعتزال تقديرًا لهما.