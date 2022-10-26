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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري: نعتز بتوافق الرؤى مع الفاتيكان حول القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

 أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تطلع بلاده والفاتيكان إلى المزيد من التشاور، والتعاون، والحوار، والتفاهم الثنائي، مشيرا إلى أن الجزائر "تعتز" بتوافق الرؤى مع الفاتيكان حول العديد من القضايا الدولية التي تمتد إلى القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب وتطوير العلاقات الدولية.
جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به لعمامرة عقب محادثاته مع رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، المكلف بالعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية بالفاتيكان، الذي يزور الجزائر في زيارة رسمية.
وأوضح لعمامرة أن زيارة بول ريشار جالاجر تصادف الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ودولة الفاتيكان، مشيرا إلى أن المواطنين الجزائريين المسيحيين "يتمتعون بكافة حقوق المواطنة في الجزائر"، معبرا عن "اعتزاز" الجزائر بإسهاماتهم في تحرير وبناء دولة الجزائر المستقلة العصرية.
من جهته، أعرب رئيس الأساقفة بول ريتشارد عن سعادته بزيارة الجزائر في هذا الوقت المهم في وقت "يحتاج فيه العالم إلى المزيد من التضامن والحوار".

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