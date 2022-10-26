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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تبرير الخطأ يخلق أزمات.. شبانة يعلق على شائعات استفزاز الحكم لمحمود علاء

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأنباء المتداولة عن استفزاز حكم مباراة الاتحاد السكندري والداخلية، لمحمود علاء، أمر عار تمامًا عن الصحة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،تواصلنا مع الحكم وأكد أن هذا الحديث بأنه استفز محمود علاء، لا أساس له من الصحة.

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وأضاف شبانة، الشخص المخطيء عليه أن يتحمل خطأه، لم تعجبني المببرات التي أظهرها البعض تعاطفًا مع محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري، بعد مشادته مع الحكم وليد عبد ارازق وفوز الاتحاد السكندري على الداخلية، البعض خلق المببرات بأن الحكم وليد عبد الرازق قال له:"أنتا مفكر نفسك في الزمالك؟"، أرفض تبرير الخطا، لابد من تطبيق اللائحة والقانون ليتعظ محمود علاء ويحصل على درس يستفيد منه فيما بعد.

وأكمل شبانة، تبرير الخطأ يخلق ازمات، وهو ما جعل البعض يستعيد ذكريات واقعة مشابهة لمحمود علاء أثناء ارتدائه قميص الزمالك والحكم لم يشهر له بطاقة، ولكن مع الاتحاد كان متاح ان يمنحه البطاقة الحمراء.

تدوينة زوجة محمود علاء

وأتم شبانة،تدوينة زوجة محمود علاء تتحدث فيها بصفتها زوجته، لا اعرف من هم الأشخاص الذين توجه لها حديثها، وأوجه لها نصيحة، الدعم لا يكون على السوشيال ميديا، دورك كبير جدًا خلف الأضواء لاحتواء غضب محمود علاء ودعمه بعدم متابعة السوشيال ميديا على سبيل المثال، وليس من الصواب الحديث على السوشيال ميديا، محمود علاء نجم كبير ولاعب دولي ويجب أن يتحمل كل الضغوط حتى يعود لمكانته الحقيقية.

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