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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يطالب الكونجرس بمزيد من التمويل الخاص بكورونا

الكونجرس
الكونجرس

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس بتقديم المزيد من التمويل الخاص بالاستجابة لجائحة "كورونا" في ظل توجه البلاد لشتاء يحتمل أن يشهد طفرة في أعداد الإصابات.
جاء ذلك - حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - خلال تلقي الرئيس الأمريكي، الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".
ودعا بايدن، المواطنين في بلاده ، ممن تنطبق عليهم القواعد الصحية ، إلى أن يحذوا حذوه ويتلقوا الجرعات المعززة ضد الفيروس.
وقال الرئيس الأمريكي، وهو في البيت الأبيض محاطا بالرؤساء التنفيذيين لكبرى سلاسل شركات الأدوية الأمريكية، إن الجرعة المعززة فعالة بصورة رائعة، لكن الحقيقة أنه ليس ثمة عدد كاف من المواطنين يتلقونها، وينبغي تغيير ذلك حتى يمر موسم الإجازات القادمة بصورة آمنة صحيا.

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