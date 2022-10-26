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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ هشام ماجد على انستجرام

هشام ماجد
هشام ماجد

شارك الفنان هشام ماجد، متابعيه بـ صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتب هشام ماجد على الصورة “ نهاركم لذيذ ” . 

وفي سياق آخر شارك الفنان هشام ماجد، في فيلم "بضع ساعات"، والذي من المُقرر عرضه قريبًا في دور العرض.

و تدور أحداثه حول الإنترنت وما يفعله الشباب من خلاله، وما ينتج عنه من علاقات عاطفية بين الشباب في وقت قصير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: مي عمر، محمد الشرنوبي، هنا الزاهد، أسماء جلال، محمد سلام، خالد أنور، مايان السيد، تأليف محمد صادق، و إخراج عثمان أبو لين.

مي عمر انستجرام الفنان هشام ماجد محمد سلام هشام ماجد هنا الزاهد

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