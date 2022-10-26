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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض.. تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا| مذكورة فى السنة

منذ  العصور القديمة يبحث الإنسان دائما عن مواد طبيعية تستخدم فى علاج الأمراض وتعد حبة البركة من أهم الأعشاب المعروفة بقدرتها فى حماية الجسم من أمراض عديدة 

نعرض لكم أهم فوائد حبة البركة على الريق وفقا لما جاء فى موقع “ pharmeasy” .

وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض |اعرف مكوناتها

يُعد ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم من أخطر المشكلات الصحية التي تصيب الإنسان لأنها بوابة لإصابته بعدد كبير من الأمراض. 

وقدّم موقع “بولد سكاى” طريقة تحضير وصفة هائلة لعلاج ارتفاع الكوليسترول وزيادة نسبة الدهون فى الدم، وهي:

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انتبهي.. أسباب صحية خطيرة وراء برودة الأنف

أسباب أخرى قد تجعلنا نشعر بالبرد بعيدًا عن الطقس وخاصة إذا كانت أنفك بارد حتى في البيئات الدافئة و عندما يحدث هذا ، فقد تكون علامة على أن جسمك يحتاج إلى مزيد من الاهتمام إليك وفقا لموقع  Bright Side .

أطعمة تسبب تثدي الرجال .. احترس منها

يعد تثدي الرجال من المشكلات شديدة الإحراج خاصة فى المجتمعات الشرقية لأنها تتسبب فى معاناة الرجل من مظهر قريب من النساء بعض الشئ فى النصف العلوى.

ويحدث تثدي الرجال نتيجة عوامل عديدة من بينها السمنة وخلل الهرمونات أو جينات وراثية وفى معظم الحالات تلعب نوعية الطعام دور كبير فى ظهور تثدي الرجال.

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