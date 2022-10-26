صحف الإمارات| استعدادات لمعركة خيرسون الحاسمة بين روسيا وأوكرانيا.. وبايدن يتلقى أحدث لقاح لفيروس كورونا

اهتمت الصحف الصادرة من الإمارات، صباح الأربعاء، بالحرب الروسية الأوكرانية، وتولي ريشي سوناك رئاسة وزراء بريطانيا.

وأبرزت الصحف الإماراتية، طلبالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي المجتمع الدولي بتغطية عجز ميزانية بلاده المتوقع أن يصل العام المقبل الى 38 مليار دولار، بعدما ألحق القصف الروسي أضرارا فادحة بالاقتصاد الأوكراني.

فيما طال قصف روسي عنيف مدينة باخموت الواقعة بمنطقة دونباس، حيث أفاد شهود عيان بتصاعد دخان المعارك الشرسة بين قوات موسكو والجيش الأوكراني الذي يحاول صدهم.

وأمام مجلس الأمن الدولي كررت روسيا اتهاماتها لأوكرانيا بتصنيع "قنبلة قذرة"، موضحة أنها "تشكك" في قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إثبات عكس ذلك.

وفي ذات السياق، اهتمت الصحف ضمنها "البيان" بتوقع مسؤول أوكراني كبير أن تخوض بلاده وروسيا "أشرس المعارك" في إقليم خيرسون الجنوبي الاستراتيجي، الذي تسيطر موسكو على جزء منه، مضيفا أن الجيش الروسي يستعد لمواجهة القوات الأوكرانية المتقدمة.

ومدينة خيرسون، عاصمة الإقليم، التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ السيطرة عليه في وقت مبكر من عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل 8 أشهر.

ولم تستعد القوات الأوكرانية على ما يبدو الكثير من الأراضي في هجومها المضاد في خيرسون منذ أوائل أكتوبر، عندما ضمت روسيا الإقليم وثلاث مناطق أخرى، وهي خطوة نددت بها 143 دولة في الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "محاولة ضم غير قانوني".

بدوره، قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي "كل شيء واضح فيما يتعلق بخيرسون. الروس يعززون صفوفهم هناك".

وأضاف "هذا يعني أن لا أحد يستعد للانسحاب. على العكس من ذلك، فإن خيرسون ستشهد أشرس المعارك"، دون أن يحدد موعدا للمعركة.

كما سلطت الصحف بينها "الاتحاد" الضوء، على إعلان ئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك، البقاء على عدد من الوزراء الرئيسيين في حكومة تراس بمناصبهم، في إطار عملية تشكيله لحكومته التي أتمها.

وعلى رأس المستمرين، وزراء: الخزانة جيريمي هانت، والخارجية جيمس كليفرلي، والدفاع بِن والاس، بينما قرر إعادة وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان إلى منصبها، حيث استقالت قبل أقل من أسبوع، وسط اضطرابات سياسية أجبرت رئيسة الوزراء السابقة، على مغادرة 10 داوننج ستريت.

كما عين سوناك، وزير الخارجية الأسبق دومينيك راب، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للعدل بدلا من براندون لويس، وكلف وزير الداخلية السابق جرانت شابس، بتولي حقيبة الأعمال، خلفاً لجاكوب ريس-موج، الذي كان يعد أحد أنصار تراس.

في حين أبقى رئيس الوزراء الجديد، على بيني موردنت، التي كانت تعتزم منافسته على زعامة "المحافظين" في الاقتراع الداخلي الأخير، وزيرة للعلاقات مع البرلمان.

وجدد سوناك تحذيراته من أن بلاده تواجه "أزمة اقتصادية عميقة"، مؤكداً أنه سيتخذ قرارات صعبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك في وقت تحددت فيه ملامح حكومته، التي قال إنها ستعمل على توحيد البلاد، وستتسم بـ "الكفاءة والنزاهة".

على جانب آخر، أبرزت الصحف تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لكورونا، حيث دعا الأمريكيين إلى أن يتلقوا تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.

وتابع بايدن "أدعو جميع الأمريكيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكن".

وحث الرئيس الأمريكي على تنحية السياسات جانباً، لافتا إلى أن أكثر من مليون شخص ماتوا في الولايات المتحدة بـ"كوفيد 19".

وتلقى حوالي 20 مليون شخص، في الولايات المتحدة اللقاح المحدث، وحصل عليه واحد من بين كل 5 من كبار السن، حسب البيت الأبيض.

محليا، أبرزت الصحف ضمنها "الخليج" استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، الذي يجري زيارة رسمية لأبوظبي تستمر عدة أيام.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان علاقات الصداقة وفرص توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وألبانيا، مشيرين في هذا السياق إلى المستوى الذي وصل إليه التعاون والعمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في ظل "اتفاقية التعاون الاقتصادي" التي وقعها البلدان خلال شهر نوفمبر عام 2020، وما يشهده من تطور ونمو مستمرين في جميع المجالات.

وأكدا الحرص المشترك على الارتقاء بعلاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويلبي تطلعاتهما إلى المستقبل.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء ألبانيا خلال اللقاء، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.