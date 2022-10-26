نوفمبر شهر الخير| حزمة جديدة من الحوافز الاجتماعية تسهم في خفض الأسعار

اختتم المؤتمر الاقتصادي 2022 مساء أمس، الثلاثاء، فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام واستضافتها العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في المؤتمر الاقتصادي 2022 كوكبة كبيرة من رجال الدولة بداية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى رجال المال والأعمال والاقتصاد والسياسة وخبراء في جميع المجالات والقطاعات خاصة المتعلقة بالاستثمار والتمويل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية

وناقش المؤتمر على مدار الثلاثة أيام عددا من القضايا الهامة من الناحية الاقتصادية، وفتح مجالا أكبر للاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية مع بحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتعيق عملهم في السوق المصرية.

وكان لرئيس الوزراء مشاركة قوية خلال جلسات المؤتمر التي امتدت ثلاثة أيام، وتحدث في عدد مهم من النقاط كان آخرها ما تضمنته الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي أعلن خلالها عن تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء مواجهة التضخم.

وأضاف مدبولي، خلال مداخلته في الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، أمس الثلاثاء، أن حكومته تعمل على إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال شهرَين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لـ 10 سنوات مقبلة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تبنت آلية تواصل دائمة بين الحكومة وجميع الأطراف للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ووضع حلول جذرية وغير تقليدية لهذه المشكلات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد مؤتمر سنوي اقتصادي وترويجي للاستثمار في مصر، عبر دعوة الشركات العالمية، ليكون «فرصة للجميع لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه» لافتًا إلى أن الحكومة تعتزم أن يكون المؤتمر المقبل في النصف الأول من العام المقبل 2023.

وتابع مدبولي: “ستتم مراجعة وتدقيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لإطلاقها واعتمادها من قبل الرئيس السيسي، وتحديد عدد من الصناعات والأنشطة ستتمتع بعدد من الحوافز، برد جزء كبير من ضريبة الدخل تصل إلى 55%، وألا تتجاوز الحكومة هذه المدة 45 يوما فقط”.

وبشأن رؤية الدولة للتخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، أشار مدبولى إلى أن مفهوم التخارج لا يعنى بيع أصول الدولة، حيث إن البدائل التي تأتى كأولوية إما أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للأفراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجى، سواء محلى أو أجنبى، بالإضافة إلى زيادة رأس المال والمشاركة في الإدارة ورفع كفاءة هذا الأصل للوصول به للشكل الأمثل، لافتا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، ومنها الإيجار وغيرها من الآليات المختلفة.

الدكتور مصطفى مدبولي

العلاقة بين القطاع الخاص والدولة

وقال مدبولى إن هدف الوثيقة يكمن في تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة، ويعمل على طمأنة المستثمر الداخلي أو الخارجي على استثماراته.

ونوه إلى أن الدولة تدعم وتساند مختلف الجهود للخروج باستراتيجية متكاملة لتطوير الصناعة، وتطمح إلى أن يكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي هو الوصول إلى إطار عام لتلك الاستراتيجية لمدة 10 سنوات قادمة، وإذا لم يتم ذلك فلابد من التوافق على خروجها خلال 3 أشهر.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي هو بالفعل مؤتمر “خارطة الطريق” لتنفيذ الخطة الاقتصادية لمواجهة الاخطار الاقتصادي، فإن ما تم على مدار ثلاثة أيام في المؤتمر هو بداية لتحقيق الاستثمارات، بحيث يتم الاستفادة من كل متملكة الدولة من الاستفادة الاقتصادية تدر ربحا وموارد تعويضا عن الموارد التي سوف تخسرها من خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أهم ما يميز خطة المؤتمر الاقتصادي أنها تدفع نحو المزيد من الاستثمار بما سيؤدي إلى خفض مستوى التضخم ولو بنسبة بسيطة، وبالنسبة لقرار رئيس الوزراء بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال شهرين، فيهدف منه إلى تسهيل الاستيراد، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.

وتابع: “الهدف أيضا هو تيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في الموانئ، التي تسبب نقصا حادا في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك، وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل”.

وأكد أن "حزمة الإجراءات التي تحدث عنها رئيس الوزراء تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين "في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا ".

واختتم: "بجانب أن قرار الإلغاء أيضا بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية في وقت حرج للغاية، لأنه سيساهم في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلية وتوفيرها للمصانع بما يساعدها على العمل ومواصلة الإنتاج.