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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 7 ملايين و289 ألف شخص

صدى البلد

 أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و289 ألف شخص.


وذكرت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الثلاثاء نحو 21 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 20 ألفا و300 شخص للعودة إلى أوكرانيا؛ ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 5.48 مليون شخص.


وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
 

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