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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: تخصيص وحدات صناعية بأنشطة متنوعة في العاشر من رمضان

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 75 وحدة  صناعية بنظام القُرعة العلنية بأنشطة متنوعة بمدينة العاشر من رمضان، لعددٍ من المتقدمين للحجز ممن انطبقت عليهم الشروط، ًوأشار إلى أنه سبق الإعلان عن طرح الوحدات من قبل جهاز مدينة العاشر من رمضان بمشروع المجمعات الصناعية بمساحة (٧٠٢ م²) للوحدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الأنشطة الصناعية الوطنية، وفتح العديد من مجالات مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في زيادة الدخل القومي المصري، والاعتماد على المنتج المحلي، وخفض معدل التضخم، وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سبق طرح الوحدات الصناعية بأنشطة ( هندسية – خشبية – بلاستيك – منتجات غذائية – نسيج – كيماويات)، مشيراً إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية بحضور كل من ممثل عن مجلس الدولة، والرقابة الإدارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولي الجهاز.

و أوضح رئيس الجهاز، أن القرعة أجريت على 48 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي (أ)، وهي عبارة عن 10 وحدات بنشاط غذائي، و 10 وحدات بنشاط هندسي، و10 وحدات بنشاط بلاستيك، و 6 وحدات بنشاط أخشاب، و6 وحدات بنشاط كيماويات، و6 وحدات بنشاط نسيج ، بجانب تخصيص 11 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ب، مقسمة إلى وحدتين بنشاط غذائي، ووحدة بنشاط هندسي، و6 وحدات بنشاط نسيج، ووحدتين بنشاط أخشاب، وكذا 16 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ج، مقسمة إلى  9 وحدات بنشاط هندسي، ووحدتين  بنشاط بلاستيك، و 5 وحدات بنشاط كيماويات.

المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية الجديدة المجمعات الصناعية عاصم الجزار

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