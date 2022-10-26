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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مذكرة تفاهم بين التضامن ومعهد سيام باري الإيطالي لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة

وزيرة التضامن الإجتماعى
وزيرة التضامن الإجتماعى

وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم  مذكرة تفاهم مع السيد موريزيو رايلي مدير المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا "معهد سيام باري"، وذلك  لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة متمثلة في تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة بحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية الإقليمية بما يتفق مع سياسة الحكومة المصرية.  

تم توقيع البروتوكول فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى وذلك  في إطار أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوطة بعمل شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاُ فى مختلف انحاء الجمهورية ، وذلك عن طريق دعم وحماية الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل من أجل رفع مستوى معيشتهم فى مختلف محافظات الجمهورية  وكذلك في إطار سياسة الوزارة التي تقوم على ثلاثة محاور هي: "الحماية والرعاية والتنمية"، حيث قامت الوزارة بإطلاق برنامج "فرصة" الذي يعد برنامجا للتمكين الاقتصادي ويهدف إلى تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من مرحلة الاعتماد على الغير إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي، وتوفير الفرص البديلة للفقراء من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة.     
 
و اتفق الجانبان خلال توقيع بروتوكول التعاون اليوم  على التعاون في مجالات تعليم وتوظيف الشباب، وإعداد وتمويل، وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات، وتطوير شامل للمناطق الريفية والساحلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات للشباب والمرأة في قطاع الأغذية الزراعية، والمنتجات السمكية، والحرف التراثية، والقطاعات المصرية الأخرى ذات الأولوية في السوق المحلي، والتخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمية محلية. 
 
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم المؤسسي والإداري للأنشطة التي سيقوم بها معهد باري في مصر، وتسهيل التعاون بين المعهد والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ التدريب اللازم، وتوفير التمويل اللازم من المنظمات الدولية أو القطاع الخاص المصري أو التمويل الحكومي. 
 
واوضحت وزارة التضامن الاجتماعى انه يقوم معهد باري بتقديم التعاون للوزارة في تحليل أولويات التدخل لتوفير الدعم اللازم لكافة المشروعات والبرامج التي تقابل هذه الأولويات، وتضمين وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات التابعة لها في التدريبات والأبحاث والمؤتمرات والندوات الخاصة بشبكات التعاون الإقليمي، وكذلك التدريبات الاكاديمية والفنية، ومشروعات التنمية.

التضامن الاجتماعى وزارة

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