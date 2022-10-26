أبو الغيط: الجامعة العربية هي الرابح الأول من العلاقات الطيبة بين دولها الأعضاء

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هذه الاحتفالية هي مناسبة لكي نتحدث عن العلاقات العربية العربية ليس من باب النقد والتباكي كما يجري هذا الحديث عادة، ولكن من زاوية الإمكانيات الكبيرة التي تنطوي عليها هذه العلاقات في ضوء نموذجًا مبهر نحتفي به اليوم ونقدره لعلاقات ممتدة بين دولتين عربيتين جمعتها علاقات شديدة الخصوصية والتميز لخمسة عقود متواصلة.



وأضاف “أبو الغيط”، أن نموذج العلاقات بين مصر والإمارات بما يعكسه من جوانب التكامل المختلفة يمثل مثالًا نطمح إليه ونطلع له لما يجب أن تكون عليه الدول العربية، مؤكدًا أن الجامعة العربية هي الرابح الأول من العلاقات الطيبة بين دولها الأعضاء سواء في إطار ثنائي أو متعدد.

