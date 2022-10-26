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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يبدأ اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم فصل

صدى البلد

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعمال اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، ويستمر حتى ١٤ ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن يخضع للاختبار  60 ألفا و719 متقدما وذلك لشغل عدد ١٤٨١٣ وظيفة معلم مساعد.

وشهدت أعمال الاختبار في أول أيامها سهولة ويسر، حيث يقوم الجهاز بتوفير آلية منظمة لتيسير دخول وخروج الممتحنين، وتطهير القاعات في الأوقات البينية المخصصة لذلك بين جلسات الاختبار المتعددة خلال اليوم، كما يولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة سواء من ذوي الإعاقة أو المتقدمات الحوامل.. إلى جانب توفير عيادة طبية مجهزة للتدخل بالاسعافات الأولية حال وجود أي طارئ.

ووجه الجهاز الشكر لوزارة الداخلية على الجهد الكبير المبذول في تأمين أعمال الاختبار خارج المبنى، مما أسهم في تيسير التعامل مع الأعداد الكبيرة للمتقدمين.

ودعا الجهاز المتقدمين للاختبارات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أنه لا مجال للوساطة أو المحسوبية وأن الاختيار للأكفا والأجدر من خلال اجتياز الاختبارات التي تتم بشكل إلكتروني وبدون أي تدخل بشري .

جدير بالذكر أن الاختبار الإلكتروني يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر في التخصص.

وزارة التربية والتعليم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنظيم والإدارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعلي وزارة التربية والتعليم والتعليم المركزي للتنظيم والإدارة

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