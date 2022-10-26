عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التخطيط تعلن أجندة احتفالية 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

صدى البلد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه إطار استضافة جمهورية مصر العربية لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ COP27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وفي ضوء توجّه الدولة المصرية لتعزيز جهود الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر في مصر والدول الأفريقية على حدٍ سواء، يتناول المنتدى الاقتصادي أيضاً الاستعدادات الجارية لقمة مؤتمر المناخ، وهي القمة التي ستُعقد دورتها التالية في دولة الإمارات الشقيقة، بما يعكس الثِقل الإقليمي للبلدين، وتبنيهما للقضايا الفاصلة في تاريخ الأمم الناهضة، وما تمثله كل منهما من امتدادٍ وانعكاسٍ لنجاحات الأخرى، حيث ستأتي الدورة التالية لتبني على ثمار نجاحات ونتائج القمة الحالية، بما يضمن استدامة ما تحقق من مكتسبات غالية للعالم أجمع بخصوص قضية التغيّر المناخي، التي باتت تهدد النهضة التنموية لكافة الدول، حيث يجتمع القلب الواحد الذي يجمع البلدين الشقيقين على الرغبة في العطاء وتسخير الجهود لضمان رخاء العالم ورفاهته وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية.

وأضافت وزيرة التخطيط في احتفالية ٥٠ عاما علي العلاقات المصرية الإماراتية أنه يضاف إلى تلك الفعاليات تنظيم مُلتقى ثقافي – إعلامي في اليوم الثاني للاحتفالية يضم جلسات تتناول تاريخ التعاون الثقافي بين مصر والإمارات، وترصد العلامات المضيئة على طريق التعاون الإعلامي المصري-الإماراتي كنموذجٍ استثنائيٍ للتعاون الإعلامي المتميز على مستوى العالم العربي أجمع، ختاماً بتسليط الضوء على أهمية وتاريخ العلاقات الرياضية بين البلدين.

وأشارت إلى أن حرص الجانبان على اختتام هذه الاحتفالية بتنظيم فعالية فنية ضخمة تُعبّر عن أهمية الإرث الفني المتجدد، لتُعقَد في مَعلم تاريخي مصري عالمي يجسد مهد الحضارة الإنسانية، ومصدر إلهام للإنسان المصري المعاصر أن ينطلق نحو مستقبل واعد في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية المتطورة، وهو ما سيتحقق بفضل جهود الدولة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية وعلمية وثقافية وتكنولوجية متكاملة تستهدف كافة أطياف الشعب المصري على قدم المساواة.

وزيرة التخطيط أجندة احتفالية ٥٠ عاما العلاقات المصرية الإماراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

أسماء مدوية.. غياب 11 لاعبًا عن الأهلي والزمالك في السوبر المصري رسمياً

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: استمرار الخلايا الرعدية وأمطار غزيرة خلال ساعات بهذه المناطق

50 عاما من الدعم والمساندة.. مواقف تاريخية تجلت بها العلاقات المصرية الإماراتية|تفاصيل

رئيس الوزراء:حريصون على تنفيذ مشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالتعاون مع الإمارات

مكتب مجلس النواب ينهي اختيار خمسة أعضاء ضمن تشكيل اللجنة العامة

مدبولي: الإمارات في المرتبة الأولى لتدفق الاستثمار المباشر لمصر

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الثالث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثعبان يبتلع امرأة إندونيسية.. والجيران يخرجونها من بطنه بعد قتله|شاهد

نشرة المرأة.. وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض.. تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا

تقتلك ببطء.. أطعمة شائعة تسبب الهلوسة وعدم انتظام دقات القلب

في الصباحية.. عروس هندية تهرب بالمهر والمجوهرات

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ