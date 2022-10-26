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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اللجنة العامة لمجلس النواب تختار أعضاء لجنة القيم

إجتماع اللجنة العامة
إجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب

قررت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في اجتماعها المعقود صباح اليوم الانتهاء من تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائباً آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس.

وذلك تمهيداً لعرض التشكيل على المجلس وفقاً لما تقضي به المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

حيث تضمن التشكيل على كل من النواب: طه الناظر ونادر الخبيري وعبدالنعيم حامد ومحمد سلطان وهناء حمدي سرور وحسن عمر حسنين (مستقبل وطن)، إبراهيم أبو شعيرة (حماة وطن)، نشأت فؤاد عباس (الشعب الجمهوري)، سميرة الجزار (المصري الديمقراطي)، آية فوزي فتى (مصر الحديثة)، روان لاشين (الإصلاح والتنمية)، ليلى أبو إسماعيل (الوفد)، سامي توفيق وأميرة العادلي (مستقل).

اللجنة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى لجنة القيم المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

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