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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كالبلد الواحد.. الجرجاوى: مصر والإمارات تجمعهما علاقة أخوية راسخة

صدى البلد

قال محمد عبد الله الجرجاوى وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي ، إن العلاقة بين مصر والإمارات علاقة أخوية راسخة، فهما كالبلد الواحد، فكلاهما كان خير معينًا وسندًا للأخر، متابعًا هذه العلاقة طورت تعاونًا شاملًا واستثنائيًا في كافة المجالات.

وأكد " الجرجاوى " خلال كلمته بالاحتفال بمرور 50 عام على تأسيس  العلاقات المصرية الإماراتية ،   أن مصر العروبة ستبقى البوصلة والمقصد والمظلة الجامعة والقلب النابض لكل العرب جميعًا، ولأبناء الإمارات على وجه الخصوص.

وتابع  أن مصر أقدم حضارة عرفها التاريخ هى التى تعمر وتنير هى الشامخة بتاريخها ونحن جميعا مصريون الهوى والتكوين هى قلب العروبة ومهد الحضارة مؤكدا أن كل إماراتى مصرى الهوية ، مؤكدا أن  مصر دعمت دولة الإمارات ومدتها بالطاقات والكوادر البشرية المؤهلة التي كان لها أكبر الأثر فى بناء وتأسيس دولة الإمارات.
 

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