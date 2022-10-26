محتلة المرتبة الأولى.. مدبولي: 4.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر، والتي بلغت 4.6 مليار دولار خلال العام الجاري، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الإجنبية المباشرة فى مصر.

وقال “مدبولي”، في كلمته خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية: “تعتز الدولة المصرية بالتعاون الوثيق فى مختلف المجالات تعزيزا للمسيرة التنموية الناجحة بين البلدين”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “اتخذت دولة الإمارات خطوات إستباقية لتقديم الدعم للدول العربية المختلفة، وآخرها جائجة كورونا، والتي وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي”.