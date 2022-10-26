تشكيل ليفربول المتوقع أمام أياكس أمستردام وموقف محمد صلاح

استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة أياكس أمستردام، على ملعب يوهان كرويف آرينا، في الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمد صلاح في خط الهجوم وبجانبه روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي:

أليسون - روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد - كارفاليو - جونز - فابينيو - إيليوت - فيرمينو - صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أياكس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وسيحتاج ليفربول الثاني مع 9 نقاط إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته في أمستردام أمام مضيفه أياكس الثالث (3 نقاط) للحاق بركب المتأهلين.

وفوز الـ"ريدز" سيُبقي على آماله بانتزاع الصدارة من نابولي، قبل المواجهة الأخيرة بينهما على ملعب "آنفيلد رود" في الأول من نوفمبر المقبل.