رئيس الوزراء:حريصون على تنفيذ مشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالتعاون مع الإمارات

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إن تحويلات وعمالة المصريين فى الإمارات شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الماضية ووصلت إلى 3.3 مليار دولار لتحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الدول المرسلة لتحويلات العمالة إلى مصر .



وأضاف " مدبولى " خلال كلمته بالاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية ، أن الدولة المصرية تحرص على التوجه المستقبلى نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية مع شقيقتها الإمارات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الانتاجية فى القطاعات الزراعية ، الصناعية لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتى لتقليل مستوى تأثر البلدين من سلاسل الإمداد الغذائى فى ظل الاضطرابات العالمية .