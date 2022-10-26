مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الثالث

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم على تشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى.





وقال جبالي، إن اللجنة العامة انتهت خلال اجتماعها المعقود صباح اليوم من تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائباً آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، تمهيداً لعرض التشكيل على المجلس وفقاً لما تقضي به المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.



وتضمن التشكيل على كل من النواب: طه الناظر ونادر الخبيري وعبدالنعيم حامد ومحمد سلطان وهناء حمدي سرور وحسن عمر حسنين (مستقبل وطن)، إبراهيم أبو شعيرة (حماة وطن)، نشأت فؤاد عباس (الشعب الجمهوري)، سميرة الجزار (المصري الديمقراطي)، آية فوزي فتى (مصر الحديثة)، روان لاشين (الإصلاح والتنمية)، ليلى أبو إسماعيل (الوفد)، سامي توفيق وأميرة العادلي (مستقل).

وترأس جبالي اللجنة العامة لمجلس النواب صباح اليوم وبحضور رؤساء الهيئات البرلمانية، و رؤساء اللجان النوعية، وبمشاركة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.