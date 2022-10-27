أسماء يوسف: الصحة أنهت على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بتعليمات الرئيس السيسي

تحدثت الإعلامية أسماء يوسف عن المبادرات الصحية لرئاسة الجمهورية مثل 100 مليون صحة و صحة الام والجنين والقضاء على فيروس سي بالإضافه إلى مبادرة هامة مثل مبادرة إنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية.

أضافت أسماء خلال تصريحات على قناة dmc, أن قوائم الإنتظار في العمليات الجراحية والتي تحتاج إلى تدخلات سريعة كانت تفقدنا الكثير من الأشخاص لأن القوائم كانت تضم أعداد كبيرة لكن وزارة الصحة والسكان أعلنت الإنتهاء من إجراء 1.4 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الإنتظار منذ إطلاقها في 201‪8

وأوضحت أن مبادرة إنهاء قوائم الإنتظار تؤدي لعدم وجود قوائم إنتظار أخرى كم أن المبادرة تشمل جراحات القلب والرمد والأورام والعظام القسطره المخية و قسطره القلب وزراعة الكلى و زراعة الكبد و زراعة القوقعة وجميع التدخلات الخطرة.

وتابعت أن المبادرة إستحدثت تخصصات وجراحات جديدة مثل زراعة النخاع والعيوب الخلقية للأطفال وجراحات الصدر؛ مشيرة إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية أن هذه الخدمات تقدم مجانا وبأعلي جودة وفي أسرع وقت لكل المرضى لتخفيف المعاناة على المصرين وللحفاظ على أرواحهم.