5 مصريات يتأهلن لربع نهائي منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

تحت 19 عامًا

نجحت بطلات مصر في تنس الطاولة تحت 19 عامًا، في التواجد باكتساح في ربع نهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمقامة في صالة ستاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وأقيمت منذ قليل منافسات دور الـ16 من منافسات تحت 19 عامًا وشهدت تواجد 5 مصريات في الدور ربع النهائي.

وتأهلت كل من هنا جودة وسارة الحاكم وهند فتحي ورؤى الناغي ومريم حسين لربع النهائي والذي سيقام في تمام الواحدة والنصف ظهرا اليوم.

ومن المنتظر أن تواجه هنا جودة نظيرتها سارة الحاكم فيما ستلتقي رؤى الناغي بمريم حسين على أن تصطدم هند فتحي ببطلة كازاخستان سارفينوز ميركاديروفا صاحبة الميدالية الذهبية لمنافسات تحت 17 عاما.

يذكر أن اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات الناشئات وستقام كافة المباريات لفعاليات تحت 11 و15 و 19 سنة للآنسات.

الجدير بالذكر أن منافسات الأولاد ستنطلق يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري على أن تُعلن القرعة يوم غد الخميس.