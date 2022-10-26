نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة تصرف علاوة استثنائية وترفع الحد الأدنى للأجور.. والأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

تناولت برامج التوك شو اليوم الأربعاء عددًا من القضايا والملفات المهمة، نستعرض لكم في هذا التقرير أبرزها..

300 جنيه.. رئيس الوزراء: علاوة استثنائية لمجابهة الغلاء تُصرف شهريا| فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، إنه تم إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري والشركات التابعة للدولة، والمعاشات بمبلغ 300 جنيه تصرف شهريا.

وأضاف “مدبولى”، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة الذي أذاعته فضائيتي "الأولى وإكسترا”، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 آلاف جنيه، ويسرى بالتبعية على الطبقات المالية المختلفة بحيث تطبق زيادة متدرجة للدرجات المالية بناءً على تقرير الحد الأدنى للأجور.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم وضع آلية لدعم العمالة فى الشركات التى تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة، لافتا إلى أنه يتم صرف دعم مالى إلى 30 يونيو مرهون بعدم تسريح هذه العمالة.



المالية: مد صرف 100 و300 جنيه للبطاقات التموينية حتى 30 يونيو 2023

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه سيتم إقرار زيادة 300 جنيه لأصحاب المعاشات والذين يقدر عددهم 10 ونصف مليون مواطن بإجمالى تكلفة 32 مليار جنيه أما بالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة والغير قادرة على تحمل العمالة نظرا للظروف الحالية فقد تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على صرف من صندوق طوارئ القوى العاملة تكلفة هذه العمالة حتى 30 يونيو 2023.



وأضاف " معيط " خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة والتى أذاعته فضائية الأولى واكسترا ، انه سيتم مد العمل بالحزمة الاجتماعية التى يستفيد منها 10 ونصف مليون بطاقة تموينية بمبالغ من 100 : 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة 8 ونصف مليار جنيه .



رئيس الوزراء :الإمارات أول المساندين للدولة المصرية فى أدق اللحظات الفارقة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إن الإمارات أول المساندين للدولة المصرية فى أدق اللحظات الفارقة فى تاريخها الحديث .

واضاف" مدبولى " خلال كلمته بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية ، أن مصر ترتبط مع الإمارات بعلاقات تاريخية وثيقة وممتدة فى مختلف المجالات تمتد جذورها التاريخية لمؤسس الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد آل نهيان و حرص البلدين على تبادل الزيارات بينهما فى إطار تبادل الرؤى فى مختلف القضايا الإقليمية وتوحيد الجهود الرامية لإرساء دعائم السلام والأمن فى المنطقة .

رئيس الوزراء: الاحتفالية تمثل فرصة مهمة لتنمية القواسم المشتركة بين الإمارات ومصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اليوم يشهد الاحتفال بمرور 50 عامًا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية والإمارات، وهي الاحتفالية التي تعقد برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار “مصر والإمارات قلبًا واحدا”.

وأضاف : "يسعدني الإشادة بروح الأخوة والتعاون التي كانت وراء إطلاق هذه الاحتفالية التي تمتد على مدار 3 أيام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي"، متابعًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لتنمية القواسم المشتركة وتأكيد معاني الأخوة بين البلدين.



محتلة المرتبة الأولى.. مدبولي: 4.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر، والتي بلغت 4.6 مليار دولار خلال العام الجاري، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الإجنبية المباشرة فى مصر.

وقال “مدبولي” : تعتز الدولة المصرية بالتعاون الوثيق فى مختلف المجالات تعزيزا للمسيرة التنموية الناجحة بين البلدين”.



هي السند وقلب العروبة.. رئيس وزراء الإمارات: كل إماراتي مصري الهوية

قال محمد عبد الله الجرجاوى وزير شئون مجلس الوزراء ، إن مصر هي وصية الشيخ زايد آل نهيان لجميع أبنائه وهي السند والأصالة والتاريخ لتحقيق التنمية وهى الامل فى غد أفضل والشقيقة الكبرى وأرض الكنانة.

كالبلد الواحد.. الجرجاوى: مصر والإمارات تجمعهما علاقة أخوية راسخة



قال محمد عبد الله الجرجاوى وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي ، إن العلاقة بين مصر والإمارات علاقة أخوية راسخة، فهما كالبلد الواحد، فكلاهما كان خير معينًا وسندًا للأخر، متابعًا هذه العلاقة طورت تعاونًا شاملًا واستثنائيًا في كافة المجالات.

بكام في الصاغة؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر بالأسواق



قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 26-10-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1285 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1124 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 963 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8992 جنيها.

الدولار يسجل 19.74جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 26 - 10 - 2022 .



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.74 جنيه للبيع، و19.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.48 جنيه للبيع و19.37 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.35 جنيه للبيع و22.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.25 جنيه للبيع و5.22 جنيه للشراء.



مع دخول الشتاء.. استشاري: يجب أخذ لقاحات كورونا والالتهاب الرئوي

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة: إن فصل الشتاء أو الأوقات ما بين الفصول هي موسم نشاط الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا أو كورونا أو البرد بسبب اضطراب درجات الحرارة والحر والبرد في اليوم نفسه ، مضيفا أن اختلاف درجات الحرارة مع تخفيف الملابس تعرض الأشخاص لنزلات البرد علاوة على التجمعات في المدارس والجامعات تساعد في انتشار العدوى .

بعد موجة الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن طقس أمس الثلاثاء شهد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وكتل هوائية على البحر المتوسط وسقوط أمطار رعدية على أغلب المناطق الشمالية واستمر على مدار اليوم.



البيئة: مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

قال محمد معتمد، معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم، إن مؤتمر المناخ هو أكبر مؤتمر في الوقت الحالي للأمم المتحدة فى أكبر تجمع للدول، مشيرا إلى أنه يهتم بموضوع الساعة وأهم قضية تؤثر على العالم كله وهي قضية تغير المناخ والتداعيات السلبية لها.

أستاذ علوم سياسية: الرئيس لجأ إلى المكاشفة الاجتماعية لوضع المواطن في الصورة

تحدث محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، عن أهمية المكاشفة المجتمعية والتي تتمثل في وضع المواطن المصري في الصورة، ونجد ذلك في بعض العبارات التي استخدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار، مشيرًا إلى أن مصر على مدار الـ 10 سنوات الماضية مرت بمراحل مختلفة من التحولات والتي تشمل جزءًا كبيرًا من الجوانب القاتمة التي شهدها التاريخ المصري.



يمكن السيطرة عليها|المدير السابق لوحدة الإدمان يكشف عن المرحلة الأولى من التعاطي



قال الدكتور عبد الرحمن حماد، المدير السابق لوحدة الإدمان بالعباسية، إن الهدف الأساسي من برامج الوقاية من علاج تعاطي المخدرات هو البناء الصحي والآمن للأولاد، وكيفية أن يكونوا أفرادا مسئولين فى المجتمع.

القومى للمرأة: السيدات شريك فاعل فى اتخاذ القرار وتحمل الضغوط الاقتصادية



قالت الدكتورة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ، إن المرأة المصرية استطاعت بجدارة تحقيق مكاسب عدة فى كافة القطاعات خاصة أن شريك فاعل فى التنمية واتخاذ القرار ورؤيتها للمستقبل وأهداف استراتيجية 2030 فى المجتمع المصرى