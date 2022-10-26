صرف القاهرة: سحبنا كافة مياه الأمطار المتجمعة بالشوارع الكبرى والميادين.. خاص

أكد عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، سحب كافة مياه الأمطار المتجمعة بالشوارع الكبرى والميادين، خلال ساعات من توقف هطول الأمطار.

وأوضح عادل حسن، فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن متوسط الأمطار التي سقطت اليوم على القاهرة بلغ 12 مللي وهو أكثر من ضعف قدرة الشبكة على الاستيعاب، مشيراً إلى أن أكثر المناطق التي شهدت سقوط أمطار بكميات كبيرة في المحافظة هما شارع الميثاق في مدينة نصر ومحور الشهيد.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحى، انه جرى التعامل بسحب تجمع لمياه الأمطار بمحيط الجامعة العمالية ، منوهاً بأنه نشرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، معداتها، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى بمحافظة القاهرة؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار، مؤكداً أنه يجرى التنسيق بشكل يومى ومسبق مع هيئة الأرصاد الجوية للاستعداد لموسم الشتاء.

وأوضح حسن، أن الشركة تعمل على قدم وساق لمواجهة آثار التقلبات الجوية وما ينتج عنها من سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار ، مؤكداً على جاهزية الشركة الكاملة لاستقبال فصل الشتاء، لافتاً إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار المعدات وفرق الطوارئ علي مدار الساعة؛ للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار وتطهير بالوعات وشنايش الأمطار بصفة مستمرة، والمتابعة الدائمة للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.