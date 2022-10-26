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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

50 عاما من الدعم.. الدولة المصرية تقف في ظهر الأشقاء ضد أي عدوان

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد

تحتفل مصر والإمارات بمرور 50 عاما على العلاقات الأخوية والشقيقة بين البلدين العربيين، ويأتي ذلك ضمن الروابط الأخوية والعلاقات الممتدة والتاريخية ووحدة المصير.

 

ويرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات.

 

وتُعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا وإقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للأمة العربية ويسجل التاريخ للشيخ زايد أنه الرجل الذي غرس التوجه نحو مصر بكل الحب والتقدير وتعهد العلاقات الإماراتية المصرية بالرعاية والعناية ونسج علاقات بالغة التميز والخصوصية معها.

 

وخلال الـ 50 عاما عملت الدولة المصرية على مساندة ودعم دولة الإمارات بكافة الأشكال والعمل على تأمين المصالح المشتركة والوقوف بجانب الأشقاء الإماراتيين وكافة دول الخليج سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا.

 

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أمن الخليج

فبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والأخوية التي يتمتع بها الجانبان، تتعهد مصر دائما هلى الدفاع عن أمن الخليج وفقا لقول الرئيس عبد الفتاح السيسي "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، وهي المقولة التي بنيت عليها السياسة الأمنية لمصر والوقوف بجانب الأشقاء في أي وقت ومهما تطلب الأمر.

 

لذلك مصر لن تسمح بالمساس بأمن واستقرار أشقائها فى الخليج، وهى تقف إلى جانب أشقائها فى الخليج، فى مواجهة أية تهديدات إقليمية أو خارجية.. هذا ما أكده الرئيس السيسي أكثر من مرة.

 

وتأتي العلاقات العسكرية بين البلدين على رأس ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور وازدهار ، فسعيًا وراء الحفاظ على الأمن القومي لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن أجل تعزيز الروابط العسكرية بين البلدين ورفع كفاءة الجيشين للتصدي لأي محاولات عدوان محتملة على كلا الطرفين والمساهمة في توفير سبل الأمن والأمان والاستقرار للمنطقة وتحقيق التوازن العسكري فيها.

العلاقات العسكرية

وانطلقت في 2 مارس 2014 على أرض الإمارات المناورة "زايد 1" التي تعد الأولى من نوعها بين البلدين من حيث قوة الوحدات المشاركة وتنوعها من بحرية وجوية وخاصة، واكد هذا التمرين تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، مما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية والتأهب لمواجهة التحديات والظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، كما يهدف إلى زيادة التنسيق بين القوات المسلحة في البلدين، حيث اشتمل على أحدث نظم التدريب العسكري المتقدم والنظريات القتالية في مختلف أنواع التدريب والأسلحة الحديثة المتطورة.

 

كما بدأت فعاليات مناورة سهام الحق بين البلدين في 12 أكتوبر 2014، وفي 31 مارس 2017 اختتمت فعاليات المناورة التعبوية المشتركة المصرية الإماراتية ( زايد 2) والتى نفذت للمرة الثانية على أرض دولة الإمارات، وشاركت فيها عناصر من القوات البحرية والجوية والوحدات الخاصة ووحدات التدخل السريع وعدد من العناصر التخصصية من القوات المسلحة لكلا البلدين.

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الدعم المصري للإمارات

ومنذ بداية دولة الإمارات كانت مصر من أوائل الدول الداعمة لها والمعترفة باستقلالها وإعلانها كدولة موحدة مستقلة، حيث حيث سارعت للاعتراف به فور إعلانه، وقامت بتبادل العلاقات على مستوى السفارات، ودعمته إقليميا ودوليا معتبرة أنه ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة تصب في صالح قوة العرب.

 

كما ساعدت مصر الأشقاء في الإمارات في بناء دولتهم وأرسلت لهم المعلمين والأطباء والفنيين للمساعدة في البناء والتعمير، وكانت المساند الأول في جميع قضايا الإقليمية والعربية وحصنا منيعا لدول الخليج ضد أي عدوان خارجي يهدد أمن واستقرار الخليج.

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