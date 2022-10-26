طرح 5 محلات تجارية وهايبر ماركت وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمدينة بدر| تفاصيل

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 5 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 15م إلى 31 م، بالسوقين رقم 1 و2 بمنطقة 54 عمارة إسكان اجتماعى بالامتداد الشرقي، بالإضافة إلى مخبز نصف آلى وهايبر ماركت بمساحة حدود السور الخارجى " 1684.14" شاملة مساحة المبانى 635م والمقام بمركز خدمات الحى الأول، وذلك للبيع بالمزاد العلنى.

وأكد جهاز تنمية مدينة بدر أنه سيتم طرح كراسات الشروط بمقر الجهاز نظير مبلغ 299 جنيه لكل محل وصيدلية، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهراً بمقر الجهاز يوم الثلاثاء 12/12/2022.

ويتم سداد تأمين 25 ألف جنيهاً لكل محل وصيدلية فى موعد غايته يوم الجلسة، كما يتم استكمال سداد 10% +1% مصاريف ادارية و0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

كما يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقى 90% يتم سداده على هيئة أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة سنوات، او يتم سداد القيمة بالكامل خلال 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.