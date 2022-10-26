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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب وزير الصحة بعمل زيارات مفاجئة لمدينة منشية القناطر

النائب أحمد رمزى
النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

طالب النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وزير الصحة بعمل زيارات مفاجئة لمدينة منشية القناطر، لافتا إلى أنه بالرغم من أن الرئيس السيسى أطلق مبادرة 100 مليون صحة إلا أن منشية القناطر بلا  أطباء وبلا صحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحضور وزير الصحة.

,أضاف رمزى أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بعجز الأطباء فى مدينة منشية القناطر والوحدات الصحية بلا أطباء كما أن مستشفى منشية القناطر المركزى لا يوجد به جهاز أشعة مقطعية حتى الآن.

فيما أكدت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه فى معظم دول العالم يتم الإنفاق على القطاع الحكومى بنسبة 75% والقطاع الخاص 25% فيما يتعلق بقطاع الصحة، لافتا إلى أن المواطن الذى ينتمى للطبقة المتوسطة فى مصر أصبح مجبرا للتعامل مع القطاع الخاص.         

وأضافت صابر أن وزارة الصحة غائبة عن التسعير وكذلك غائبة عن جودة الخدمات كما أنها غائبة تماما عن حوكمة القطاع الخاص.

منشية القناطر وزير الصحة الرئيس السيسي الجلسة العامة لمجلس النواب عجز الأطباء

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