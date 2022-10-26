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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فاروق حسني يدعم القاهرة السينمائي بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه

صدى البلد

أعلن الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، من خلال مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن تقديم جائزة باسم المؤسسة، بقيمة 100 ألف جنيه، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، التي يتولى رئاستها الفنان حسين فهمي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل؛ وذلك في إطار دعم الثقافة والفنون في مصر.

ويعتبر الفنان فاروق حسني الأب الروحي للثقافة المصرية، من خلال الدعم الكبير الذي يقدمه لشباب الكتاب والمبدعين في جميع مجالات الثقافة، بالمسابقة التي تطرحها مؤسسته سنويا، لدعم الموهوبين.

وكانت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، أعلنت خلال الفترة الماضية، عن شروط الاشتراك في جوائز الفنون الدورة الرابعة 2023 لمسابقات (التصوير "الرسم" – العمارة – النحت – النقد الفنى التشكيلى – التصوير الفوتوغرافي).

كما أعلنت المؤسسة فتح باب الاشتراك للجوائز الأول من سبتمبر الماضي، وتلقي طلبات الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.

وتقدمت المؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء بأطيب الأمنيات لجميع الفنانين والمعماريين والباحثين المبدعين بدوام النجاح والتميز.

وتعد مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، مركز إشعاع ثقافيا جديدا بما تقدمه من أنشطة تخدم الشباب والمبدعين فى مجالات الثقافة والفنون، وخلق جيل جديد قادر على المنافسة.

جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون استحدثت العام الماضى جائزة الاستحقاق الكبرى، والتي تمنح لشخصية بارزة أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر.

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