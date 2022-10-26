2 تريليون جنيه| بالأرقام.. السيسي يشرح مكاسب مصر من العاصمة الإدارية الجديدة

في كلمة لم تنقصها الصراحة والمكاشفة، ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي أمام الشعب المصري، كاشفًا عن تحديات مصر التي تواجهها في خضم أزمة عالمية لم تسلم منها دول العالم من الأول للثالث، وطموحات الجمهورية الجديدة في العبور إلى المستقبل بأيدٍ وعقول مصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته للإعلان عن توصيات المؤتمر الإقتصادي، استخدم اللغة البسيطة في شرح ما تمر به مصر من تحديات وما يلزم من متطلبات على المستوى التنفيذي والشعبي.

وشخصت كلمة الرئيس السيسي في ختام لمؤتمر الاقتصادي الواقع المصري بكل ما يحمله من إنجازات وتحديات، بعين المسؤول المُلم بكل ما يحيق بمصر والمهموم بحل مشاكل الوطن والمواطنين.

لازم نقف مع بعض نحشد ونشتغل

وبرغم كل ما تواجهه مصر من تحديات، فإن الرئيس السيسي وعد المصريين قائلًا: “ إن ملقتوش الدولة دي دخلها بيقفز ويتضاعف كل 3 أو 4 سنين على الأقل.. الكلام ده بقعد أقوله لدكتور مصطفى (رئيس الوزراء)”.

وتابع السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي:" قولولي كلام يقدر يحل البلد ويبقى ليها مكانة ويطلع بيها قدام وسط الأمم.. عايزين البلد دي تطلع قدام؟ .. لازم كلنا مع بعض نقف نحشد ونشتغل".

مصر لن تضيع

الرئيس السيسي أظهر في حديثه، رفضًا للأصوات الهدامة والألسنة المفتعلة التي تتحدث بلا علم ولا خبرة، فجابَه كل الشائعات بشجاعة مستعينًا بالأرقام التي كشفت الحقيقة التامة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب أن نكون أمناء و مخلصين لبلدنا وندرس الملفات التى نتحدث عنها، موضحًا، أن :" تشخيص مصر ينطبق على دول كثيرة.. ومصر لن تضيع".

و رد الرئيس السيسي على من يقللون من شأن الإنجاز العظيم لمشروع العاصمة الإدارية، شارحًا مكاسب مصر منها ومن المدن الجديدة التي أنشأتها مصر.

مكاسب مصر من المدن الجديدة

كشف الرئيس السيسي خلال مداخلة في برنامج التاسعة، أنه يتم العمل فى أكثر من مكان من أجل المواطنين، وذلك من أجل تحقيق أموال لـ المصريين، وأوضح أن مكاسب العاصمة الإدارية حتى الآن 2 تريليون جنيه.

وأوضح أن المدن الجديدة تمت بفكرة، وتم تحويل سعر المتر من 100 جنيه لـ 10000 على حسب التنمية، و البناء يتم ليس من موازنة الدولة، ولكن من البيع.

أرباح مصر من العاصمة الإدارية

وشرح الرئيس المكسب من العاصمة الإدارية، وقال :" إن العاصمة 175 ألف فدان، وتم العمل فى 750 مليون متر، لو المتر بـ 1000 تصبح بـ 750 مليار، ولو المتر بـ 10000 تصبح بـ 7.5 ترليون جنيه، وأن الدولة تعمل فى 40 ألف فدان ويتبقى 135 ألف فدان".