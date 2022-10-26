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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 الرئيس السيسي ينهض بالتعليم في مصر ، و التعليم الجامعي له كان نصيب الأسد من اهتمام الرئيس. 

شهدت مصر اهتماماً بالغاً بالتوسع في إنشاء المدارس والجامعات، لتقديم تعليم أفضل للمصريين طوال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

القصة الكاملة لاهتمام الدولة بإنشاء مدارس جديدة في عهد الرئيس السيسي

 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، التي أصبح عددها في مصر الآن 42 مدرسة.

وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد النماذج الناجحة في عملية الاستثمار في التعليم، حيث إنها تعمل على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل خاصةً مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل . 

ولمتابعة المزيد حول النهوض بالتعليم الجامعي وإنشاء جامعات .. تابع الفيديو جراف التالي:

السيسي التعليم الجامعي إنشاء المدارس والجامعات إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم

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