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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة.. رئيس الوزراء يقرر تثبيت أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو.. تفاصيل

الدكتور مصطفي مدبولي،
الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة فى الشركات التي تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة، بحيث يتم صرف دعم مالي على الأقل حتى 30 يونيو القادم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، أنه تم تكليف وزير المالية ووزيرة التضامن ووزير القوي العاملة بوضع الآلية التي سيتم الإعلان عنها لهذا الشأن، من أجل أن يستفيد منها العمالة الموجودة لهذه الشركات.

دعم مالي للأسر على بطاقات التموين

وتابع مدبولي أنه تم التوافق أنه سيتم استمرار العمل للحزمة التي تم الإعلان عنها بالفترة السابقة الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين، بشرائح تتراوح ما بين 100 و200 و300 جنيه ويستفيد منها أكثر من 10 ونصف مليون مواطن.

وأشار مدبولي إلى أنه فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي أمس بعدم زيادة رسوم على المواطنين فى الفترة القادمة والاكتفاء بالوضع الموجود، كان أيضا هناك قرار سابق بعدم ارتفاع أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو.

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