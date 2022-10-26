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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد أمريكي: الولايات المتحدة ليس لديها أنظمة دفاع جوي كافية لأوكرانيا

أنظمة الدفاع الجوي
أنظمة الدفاع الجوي

قال القائد السابق للقوات الأمريكية في أوروبا، بن هودجز، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لتغطي أوكرانيا.

جاء ذلك خلال تعليق له على قناة "فيغين لايف"، حيث قال: "ليس لدينا الأموال الكافية للدفاع الجوي عن أوروبا بأكملها.

وخلال الأشهر الثمانية الماضية، اكتشفنا أن المتطلبات كانت أكثر خطورة بكثير مما توقعنا"، وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية ليست كافية لاعتراض الصواريخ الروسية، معربا عن أمله في أن يبحث الغرب عن أنظمة دفاع جوي أكثر ملاءمةومع ذلن ك ففي الوقت الحالي ليس لدى الدول أنظمة يمكن نقلها إلى كييف.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في "الناتو" كييف بإمدادات الأسلحة على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتكلف البرامج عشرات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو على أن توريد الأسلحة الغربية لا يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع، ويجعل من نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.

الولايات المتحدة اوروبا أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي الدفاع الجوي

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