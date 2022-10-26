المؤتمر: قرار الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية يعكس الحرص على المواطن البسيط

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، قرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدني للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على المواطن البسيط وتحميه من أثار التضخم الذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف حزب المؤتمر ، أن قرارات الحكومة اليوم جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم المواطن والعمل على عدم تحميله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يؤكد احساسه الدائم بنبض الشارع وامتدادا لجهود الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأكد الحزب، أن تلك الإجراءات ستُكلف الدولة نحو سبعة وستين مليار جنيه في العام الواحد، مؤكدا أن إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة والمعاشات، سيتم البدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل، تؤكد مدي حرص القيادة السياسية على مد مظلة الحماية الإجتماعية لجميع الأسر البسيطة.